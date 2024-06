In Österreich finden diesen Sonntag (9. Juni) die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Die Österreicherinnen und Österreicher können wählen, welche Politikerinnen und Politiker Österreich im Parlament der Europäischen Union (EU).

In Österreich sind 6,4 Millionen berechtigt, ihre Stimme bei der EU-Wahl abzugeben. In Österreich dürfen bei der EU-Wahl auch 16-Jährige an der Wahl teilnehmen. Bei der Wahl für die Vertreter Österreichs im EU-Parlament treten folgende Personen für die unterschiedlichen Parteien an:

Helmut Brandstätter (NEOS)

Reinhard Lopatka (ÖVP)

Harald Vilimsky (FPÖ)

Andreas Schieder (SPÖ)

Lena Schilling (Die Grüne)

Günther Hopfgartner (KPÖ)

Maria Hubmer-Mogg (DNA)

Auch in anderen EU-Ländern findet am Sonntag die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Zum Beispiel wird am Sonntag in Deutschland, Italien, Rumänien oder Spanien statt. Die EU besteht aus 27 Mitglieds-Ländern. Insgesamt sind in der EU 350 Millionen Menschen wahlberechtigt. Damit gehört die Wahl zum EU-Parlament zu den größten Wahlen weltweit.