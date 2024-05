Heute (28. Mai) wird der Welt-Spiele-Tag gefeiert. In Graz werden deshalb an 13 Orten kleine Spiel-Plätze aufgestellt. Zum Beispiel in der Herren-Gasse oder auch am Lend-Kai.

Das offizielle Programm dauert von 14 bis 18 Uhr. Neben Sack-Springen können Besucherinnen und Besucher auch „Mensch ärger dich nicht“ (mit Menschen als Spielkegel) sowie noch viele weitere Spiele spielen.

Fratz Graz

Organisiert wird die Veranstaltung von Fratz Graz. Fratz Graz ist ein Verein der versucht, mehr Spiel-Räume in Städten und Gemeinden zu schaffen. Den Verein gibt es seit über 30 Jahren.