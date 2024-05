Die Stadt als Spielplatz – das ist es, was Ernst Muhr und sein Team bei Fratz Graz ins Bewusstsein der Leute bringen wollen. Der öffentliche Raum als Ort des Aufenthalts, des Verweilens und des Spielens. Um das deutlich zu machen, wurde in den vergangenen Tagen Kreide und Co. ausgepackt, um klassische Straßenspiele in der Grazer Innenstadt aufzumalen.