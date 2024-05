China hat am Donnerstag (23. Mai) eine große Militär-Übung rund um Taiwan gestartet. Die chinesische Militär-Übung soll 2 Tage dauern. Dutzende chinesische Militär-Schiffe und Flugzeuge sind im Einsatz. Die Militär-Übung findet kurze Zeit nach dem Amts-Antritt des neuen taiwanesischen Präsidenten statt. Seit 20. Mai ist William Lai der neue Präsident Taiwans.

Warnung

China will mit der Militär-Übung Taiwan und seine Partner-Länder warnen. China ist der Ansicht, dass Taiwan wieder ein Teil von China sein sollte. Taiwan hat lange Zeit zu China gehört. Seit dem Bürger-Krieg in China im Jahr 1949 sieht sich Taiwan als ein unabhängiges Land. In Taiwan gibt es ein eigenes Parlament und eigene Gesetze.

Taiwan ist eine große Insel im Süd-Osten von China.