Die steirischen Feuerwehren hatten gestern (21. Mai) sehr viel zu tun. Über 1000 Feuerwehr-Leute waren im Einsatz. Es kam zu heftigen Unwettern. Die Unwetter sorgten außerdem für Überschwemmungen.

In den steirischen Bezirken Weiz und Mürzzuschlag regnete es am meisten. In Weiz standen der Kindergarten und das Schwimmbad unter Wasser.

Tornado

In Graz war gestern (21. Mai) ein Tornado zu sehen. Bei dem Tornado handelte es sich um einen kleinen Tornado. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Ein Tornado ist eine Art starker Wirbel-Sturm. Bei Wirbel-Stürmen dreht sich die Luft sehr schnell im Kreis. Tornados entstehen, wenn Boden-Temperatur und Luft-Temperatur sehr unterschiedlich sind. Wenn die Winde in verschiedene Richtungen wehen und unterschiedlich schnell sind, entsteht ein Tornado. Ein Tornado sieht ähnlich aus wie ein Trichter. Ein Tornado reicht vom Erd-Boden bis zu einer Regen-Wolke.

Tornados haben einen Durchmesser von 50 bis 100 Metern. Sie können bis zu 500 Kilometer pro Stunde schnell sein. Ein Tornado schafft eine Strecke bis zu 30 Kilometer.