Das Gift des Fisches kann bis zum Tod führen. Ursprünglich stammt der Kugelfisch aus Asien. Zuletzt wurde er in Kroatien entdeckt. Auffällig sind die 7 Silber-Streifen.

Der Kugelfisch enthält ein starkes Gift. 1 bis 2 Milligramm des Giftes kann bis zum Tod führen. Das Gift kommt besonders bei den Keimdrüsen, der Leber aber auch auf der Haut vor.

In Japan eine Delikatesse

In Asien ist der Kugelfisch eine Delikatesse. Eine Delikatesse ist eine besondere Speise. In Japan wird der Fisch auch Fugu genannt. Nur sehr erfahrene Köche bereiten den Fisch zu. In den meisten europäischen Ländern ist das Kochen von Fugu verboten.