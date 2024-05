In Graz haben die Bau-Arbeiten für den neuen Radweg am Joanneum-Ring begonnen. Es handelt sich um die Verlängerung eines bestehenden Radwegs. In Zukunft sollen Radfahrerinnen und Radfahrer vom Eisernen Tor bis zur Raubergasse fahren können. Die Idee für diesen Radweg gibt es seit Jahrzehnten.

Weniger Parkplätze

Aufgrund des neuen Radweges wird es künftig mehr als 50 Parkplätze für Autos weniger geben. Entlang des Radweges wird es dafür 60 neue Rad-Abstellplätze geben. Die Bau-Arbeiten für den Radweg am Joanneum-Ring sollen bis Ende Oktober 2024 dauern.