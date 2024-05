In Graz gibt es eine neue Anlauf-Stelle für Betroffene von Gewalt. An der Med-Uni Graz wurde am Montag (6. Mai) eine neue Gewalt-Ambulanz eröffnet. In Wien folgt im Sommer die 2. Gewalt-Ambulanz.

Die Untersuchung ist kostenlos. Auch eine E-Card ist nicht notwendig. Im Team der neuen Gewalt-Ambulanz arbeiten 5 Fach- und 2 Assistenz-Ärzte.

Weitere Infos

- Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 08.00 bis 16.00 Uhr und Freitag 08.00 Uhr bis Montag 16.00 Uhr sowie an Feiertagen

- Telefon-Nummer: +43 664 84 38 241

- Internet-Seite: https://gerichtsmedizin.medunigraz.at/gewaltambulanz