„Jede dritte Frau erfährt im Lauf ihres Lebens Gewalt, ganz unabhängig von Alter oder Status“, sagte Justizministerin Alma Zadic am Montag bei der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der Gewaltambulanz Graz. Die Gewaltspirale zu durchbrechen, sei dringend notwendig. Drehe sich diese Spirale weiter, stehe am Ende meist ein Femizid. Und derer gab es alleine 2024 schon acht in Österreich.