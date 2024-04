Die Weltwetter-Organisation WMO (Welt-Organisation für Meteorologie) hat den Klima-Status-Bericht 2023 veröffentlicht. Die WMO ist eine Organisation, die zu den Vereinten Nationen (UN) gehört. Die WMO hat gemeinsam mit dem Copernicus-Klimawandel-Dienst einen Bericht über Schäden erstellt, die durch Klima-Katastrophen verursacht wurden. Durch den Klima-Wandel wird extremes Wetter in Europa immer häufiger. Insgesamt sollen die Schäden durch Klima-Katastrophen im Jahr 2023 mehr als 13 Milliarden Euro betragen haben.

Rekord-Jahr 2023



Der Bericht zeigt, dass 2023 eines der wärmsten Jahre aller Zeiten in Europa war. Das bedeutet, dass die Durchschnitts-Temperaturen noch nie so hoch waren. Im Jahr 2023 hat es in Europa einige Monate mit extrem hohen Temperaturen gegeben. Das wird „Hitze-Welle“ genannt. Besonders Länder in Süd-Europa sind von extremer Hitze betroffen gewesen. Auch Wald-Brände und Dürren hat es immer wieder gegeben. Dürren sind Zeit-Abschnitte mit extrem wenig oder gar keinem Nieder-Schlag. Aber auch Überschwemmungen hat es 2023 in Europa gegeben. Die Gletscher in Europa sind weiter zurückgegangen.