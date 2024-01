42 Prozent der Jugendlichen in der Steiermark machen eine Lehre. Das ist fast jeder 2. Jugendliche. 15.318 Lehrlinge werden in 4.988 Lehr-Betrieben ausgebildet. Sie wurden in 170 Berufen ausgebildet. Am beliebtesten ist bei den Steirern Metall-Technik. Bei Frauen sind daneben die Lehr-Berufe Einzelhandels-Kauffrau und Büro-Kauffrau, Friseurin und VErwaltungs-Assistentin besonders beliebt. Bei den Männern sind es Elektro-Techniker, Kraftfahrzeug-Techniker, Installations- und Gebäude-Techniker, Einzelhandels-Kaufmann und Mechatroniker.

In der Steiermark gab es im vergangenen Jahr mehr freie Lehr-Stellen als Lehrlinge. Das bedeutet, dass es sehr viele Lehr-Plätze gibt, die sofort verfügbar sind.