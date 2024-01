Deutschlandweit kam es am vergangenen Wochenende zu Demonstrationen. Die Demonstranten protestierten gegen rechte Parteien wie zum Beispiel die AFD. Vor 2 Wochen trafen sich Politiker der AFD sowie andere hochranginge Personen um über die Zukunft Deutschlands zu diskutieren.

Viele Demonstranten

In vielen großen Städten in Deutschland gingen Menschen auf die Straßen. In München waren es schätzungsweise über 80.000 Menschen. Die Demonstration musste sogar abgebrochen werden. In Berlin waren es über 60.000 Menschen. Auch in Hamburg fanden Demonstrationen statt.