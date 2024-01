Jedes Jahr lädt der Baumeister Richard Lugner einen besonderen Gast zum Opernball nach Wien ein. Der Opernball in ein Groß-Ereignis in Wien und weltbekannt. Heuer wird Priscilla Presley den Baumeister zum Opernball begleiten. Die 78-jährige US-Amerikanerin wurde etwa durch „Dallas“ oder „Die nackte Kanone“ berühmt. Sie wurde in Brooklyn geboren und war Elvis Presley verheiratet.

„Danke, dass Sie mich in Ihre wunderschöne Stadt einladen. Ich war erst einmal dort und freue mich sehr“, sagte Priscilla Presley in einer Video-Botschaft.

Richard Lugner lädt seit dem Jahr 1992 Ball-Gäste in die Wiener Staats-Oper ein. So kamen zum Beispiel Sophia Loren, Pamela Anderson und Kim Kardashian mit ihm zum Opernball. Im vergangenen Jahr begleitete ihn Jane Fonda.