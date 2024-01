Der Eurovision Song Contest (ESC) findet seit 1956 jedes Jahr statt. Sänger oder Bands aus europäischen Ländern treten gegeneinander an. Er wird jedes Jahr aus einer anderen Stadt in Europa im Fernsehen übertragen. Letztes Jahr konnte Schweden gewonnen. Das diesjährige Finale wird am 11. Mai in Malmö ausgetragen.

Für Österreich tritt die Sängerin Kaleen an. Bereits im Vorjahr hatte sie versucht am ESC teilzunehmen. Marie-Sophie Kreissl, wie sie mit bürgerlichen Namen heißt wurde von einer Jury ausgewählt. Unter der Jury waren Personen aus der Medien- und Musik-Branche vertreten.