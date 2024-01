Ihre Großmutter Hanneliese Kreißl-Wurth schrieb rund 200 Schlager und volkstümliche Lieder, darunter den Evergreen „Steirermen san very good“ für die Stoakogler. „Mein Papa hat viele Sachen mit ihr produziert. So bin ich im Tonstudio aufgewachsen“, erzählt Marie-Sophie Kreissl alias Kaleen, für die nun ein Traum in Erfüllung geht: Im Mai wird sie Österreich beim Eurovision Song Contest in Malmö vertreten. Wo sie auch ihr Lied „We Will Rave“ aufgenommen hat, wurde es doch von einem schwedischen Erfolgsteam, das u. a. schon für Doppelgewinnerin Loreen gearbeitet hat, komponiert und produziert. Hinter dem Titel, den Kaleen als Aufruf zum Spaß haben sowie als Ausdruck für Freiheit und Unbeschwertheit versteht, steckt eingängiger Dance-Pop mit 90er-Jahre-Appeal.

Schon im Vorjahr hatte die Sängerin und Tänzerin versucht, am ESC teilzunehmen und beim ORF die Nummer „Owe You Pretty“ eingereicht. Im zweiten Anlauf hat es nun also mit „We Will Rave“ gklappt, nachdem sie in der Zwischenzeit auch ihr Debütalbum „Stripping Feelings“ veröffentlicht hat. Feelgood-Pop, da die 29-jährige aus Ried im Traunkreis gute Laune auf die Bühne bringen will.

Kaleen bei ihrem Auftritt letzten Herbst bei der „Starnacht in der Wachau“ (ORF und MDR) © IMAGO

Fernseherfahrung hat sie bei diversen „Starnächten“ und anderen Unterhaltungsshow als Choreografin gesammelt, „aber irgendwann willst du mehr als nur hinter DJ Ötzi zu tanzen“, lacht unsere ESC-Hoffnung. Schon im Kindesalter habe sie mit ihren Schwestern „Talentshow gespielt“ – und bereits damals ihren heutigen Künstlernamen benutzt. Erst nach der Tanzausbildung, der Teilnahmen an Staats- und Europameisterschaften sowie eben dem tänzerischen Aufputz für diverse Showstars wagte sie sich 2020, wo ihre erste Single erschienen ist, an eine Laufbahn als Sängerin.

Wie verlief aber ihr Weg zum ESC? Aus allen Bewerbungen – von der intimen Ballade über Rock bis Austropop – suchte eine ORF-Redaktion, zu der auch Vocal-Coach Monika Ballwein und Radio-Legende Eberhard Forcher gehörten, 14 Acts aus, die zu einer Live-Performance ins ORF-Zentrum eingeladen wurden. Diese wurden dann rund 25 Fachleuten aus der Musik- und Medienbranche vorgespielt sowie für ESC-Fanclubs aus sieben Ländern (darunter Kroatien, Deutschland, Israel und Schweden) gestreamt. Aus deren Punktewertung ging eine klare Siegerin hervor: Kaleen! Die Radio- und Videopremiere wird „We Will Rave“ Anfang März erleben.

Kaleen brachte 2023 das Album „Stripping Feelings“ heraus © Peter Krivograd/IP