Das Asyl-System in Europa wird grundlegend verändert. Darauf haben sich die Staaten der Europäischen Union (EU) geeinigt. Die Einigung muss noch vom Europa-Parlament und den EU-Staaten bestätigt werden.

Einheitliche Regelungen

Die EU-Staaten haben einheitliche Regelungen festgelegt. In Zukunft soll es einheitliche Grenz-Verfahren an den EU-Außen-Grenzen geben. Eine Außen-Grenze ist zum Beispiel die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei. Menschen die nach Europa möchten, sollen in Zukunft unter härteren Bedingungen in Auffang-Lagern untergebracht werden.

Wenn Länder keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssen sie Unterstützung leisten. Zum Beispiel in Form von Geld-Zahlungen. Zudem soll das Abschieben von abgelehnten Asyl-Werbern erleichtert werden. Das Ziel der EU ist es, die unerlaubte Einreise in die EU zu minimieren.