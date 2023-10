Die Stadt Schladming wurde ausgezeichnet. Die Auszeichnung bekam die österreichische Stadt von der Welt-Organisation für Tourismus. Schladming ist nun eines der „Best Tourism Villages 2023“. Das bedeutet, dass Schladming zu einem der besten Tourismus-Orten der Welt zählt.

Zahlreiche Bewerbungen

Heuer gab es insgesamt 260 Bewerbungen aus 60 Ländern für die Auszeichnung. Internationale Experten der Vereinten Nationen entschieden sich dann für 54 Orte weltweit, die die Auszeichnung bekommen. In Österreich erhielt die Auszeichnung auch St. Anton in Tirol.

Seit 2021

Die Auszeichnung gibt es seit dem Jahr 2021. Sie wird an Orte vergeben die nachhaltig sind, regionale Produkte und Lebensweisen fördern. Auch Gesundheit und Sicherheit sind sehr wichtig. Die Auszeichnung wurde am Donnerstag (19. Oktober) in Samarkand (Usbekistan) verliehen.