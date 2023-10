Die Flugzeuge sollen unter anderem Unterkünfte, Medikamente und Hygiene-Artikel transportieren. Außerdem erhöht die EU die Hilfsgelder für den Gaza-Streifen, und zwar von 25 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro.

Erklärung: Gaza-Streifen

Der Gaza-Streifen liegt am Mittelmeer und grenzt an Israel und Ägypten. Mehr als 2 Millionen Menschen leben dort unter sehr schlechten Bedingungen. Der Gaza-Streifen zieht sich über eine Länge von etwa 40 Kilometer und ist etwa 6 bis 12 Kilometer breit. Palästinenser wollen in dem Gebiet frei leben können. Israel schränkt das Leben der Menschen im Gaza-Streifen ein. Die Organisation Hamas regiert im Gaza-Streifen. Sie bekämpft den Staat Israel mit Waffengewalt.