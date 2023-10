Österreichs Fußball-Nationalteam fix bei der EM

Am Montag hat Österreichs Fußball-Nationalteam in der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft gespielt. Österreich besiegte Aserbaidschan mit 1:0. Damit ist Österreich fix für die EM qualifiziert. Das Spiel fand in Baku in Aserbaidschan statt.