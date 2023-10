3 Tote bei Terror-Anschlag in Brüssel

In Brüssel in Belgien ist es am Montag wahrscheinlich zu einem terroristischen Angriff gekommen. Der mutmaßliche Täter aus Tunesien erschoss 2 Schweden und verletzte eine weitere Person. Der Verdächtige wurde am Dienstag von der Polizei angeschossen und festgenommen. Kurz darauf starb er im Krankenhaus. Die Polizei sucht nach möglichen Komplizen.