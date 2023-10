Israel forderte die Bewohner im Norden des Gaza-Streifens auf, sich aus Sicherheitsgründen in den Süden der Region zu begeben. Die israelische Armee will nämlich im Norden die Hamas angreifen. Über eine Million Menschen flüchteten bereits. Israel wirft der Hamas vor, die Zivilbevölkerung als Schutzschilde vor Angriffen zu benutzen.

Erklärung: Gaza-Streifen und Hamas

Der Gaza-Streifen liegt am Mittelmeer und grenzt an Israel und Ägypten. Mehr als 2 Millionen Menschen leben dort unter sehr schlechten Bedingungen. Der Gaza-Streifen zieht sich über eine Länge von etwa 40 Kilometer und ist etwa 6 bis 12 Kilometer breit. Palästinenser wollen in dem Gebiet frei leben können. Israel schränkt das Leben der Menschen im Gaza-Streifen ein. Die Organisation Hamas regiert im Gaza-Streifen. Sie bekämpft den Staat Israel mit Waffengewalt und Terror.