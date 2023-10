30 Milliarden Dollar Schaden durch Krypto-Betrug seit 2017

Seit 2017 ist durch Betrug mit Krypto-Währungen ein weltweiter Schaden von mindestens 30 Milliarden US-Dollar entstanden. Das sind 28,5 Milliarden Euro. Das haben Forscher in Wien und in Montreal in Kanada berechnet. Insgesamt wurden in dem untersuchten Zeitraum 1.155 kriminelle Vorfälle im Zusammenhang mit Krypto-Währung festgestellt. Im Jahr 2017 waren es noch 16 Vorfälle, im Jahr 2022 schon 435, wobei es sogar noch mehr sein könnten.