Tursky tritt in Innsbruck als Bürgermeister-Kandidat an

Im Frühjahr 2024 wird in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ein neuer Gemeinderat und der Bürgermeister gewählt. Für die ÖVP will Florian Tursky bei dieser Wahl antreten und Innsbrucker Bürgermeister werden. Das hat die Tiroler ÖVP bestätigt. Tursky ist derzeit in der Regierung als Staats-Sekretär für Digitalisierung zuständig.