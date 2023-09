20.000 Tote nach Flutkatastrophe in Libyen befürchtet

Nach den großen Überschwemmungen im nordafrikanischen Land Libyen gibt es sehr viele Tote und viel Zerstörung. Man befürchtet, dass die Zahl der Toten allein in der Hafenstadt Darna auf 18.000 bis 20.000 steigen könnte. Libyen war am Sonntag von einem Sturm getroffen worden. Durch diesen sind in der Nähe von Darna 2 Dämme gebrochen. Ganze Stadtviertel wurden dabei ins Meer gespült.