Die Zahl der Toten lag am Freitag immer noch bei 6. Die Zahl der Vermissten war weiterhin unklar. Vermisst wurde am Freitag auch weiterhin ein frisch verheiratetes Paar aus Österreich. Ihre Unterkunft wurde am Dienstag weggespült. Sie flohen auf einen Hügel und wurden seitdem vermisst.