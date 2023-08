Über 70 Tote bei Brand in Johannesburg

Bei einem Großbrand in einem Gebäude in der südafrikanischen Stadt Johannesburg sind mindestens 73 Menschen gestorben. Mindestens 52 Menschen wurden verletzt. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, weil man nicht weiß, wieviele Menschen in dem 5-stöckigen Gebäude waren. Denn das Gebäude war illegal besetzt. Es hätten also keine Menschen in dem Haus leben dürfen.