Konsumenten kaufen nach Corona wieder lieber in Geschäften

Die meisten Konsumenten und Konsumentinnen in Europa kaufen nach der Corona-Pandemie wieder lieber in Geschäften ein statt im Onlinehandel. Auch in Österreich gehen die Menschen wieder lieber in Geschäfte. Das hat eine Befragung von 7.000 Menschen in Europa ergeben.