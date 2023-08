Bisher 93 Millionen Euro Forderungen an Kika/Leiner angemeldet

Die Möbelkette Kika/Leiner ist in Insolvenz. Bisher haben 450 Gläubiger und Gläubigerinnen sowie die Mitarbeiter von Kika/Leiner Forderungen in Höhe von 93,3 Millionen Euro angemeldet. Die meisten Forderungen stellte das Finanzamt mit über 46 Millionen Euro. Bisher wurden von der Insolvenzverwaltung Forderungen in Höhe von 12 Millionen Euro anerkannt. Die restlichen 81,3 Millionen Euro Schulden werden noch überprüft.