Schwere Überschwemmungen in China nach Taifun "Doksuri"

Der Taifun "Doksuri" hat in China heftige Regenfälle ausgelöst und für schwere Überschwemmungen gesorgt. Am Montag wurde in einigen Vororten der Hauptstadt Peking die höchste Alarmstufe wegen Überschwemmungen und Erdrutschen ausgegeben. 2 Leichen wurden in einem Fluss in Peking gefunden. In Peking regnete es in 40 Stunden so viel wie normalerweise im ganzen Monat Juli, teilte der Wetterdienst mit. Am Sonntag wurden Zehntausende Menschen in Peking in Sicherheit gebracht.