Über 50 gestrandete Grindwale in Westaustralien gestorben

An einem Strand in Westaustralien sind mehr als 50 gestrandete Grindwale gestorben. Zahlreiche Helfer versuchen die 46 noch lebendenden Wale wieder zurück ins Meer zu bekommen. Die Wale hatten sich am Dienstag in einer großen Gruppe vor der Küste versammelt. Später begannen die meisten Tiere der Gruppe zu stranden. Rund 70 Einsatzkräfte und 50 Helfer waren im Einsatz.