5 Menschen starben bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Polen

In Polen ist am Montag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei starben 5 Menschen, 5 weitere Menschen wurden verletzt. Das Kleinflugzeug mit 3 Menschen an Bord wollte auf einem Sportflughafen landen. Dabei krachte es aber in einen Hangar. Im Hangar befanden sich einige Menschen, die sich vor einem Gewitter in Schutz gebracht hatten. Der Pilot sowie 4 der Menschen im Hangar starben bei dem Unglück. Die Feuerwehr geht davon aus, dass das schlechte Wetter Schuld an dem Absturz war.