Starke Unwetter in Kärnten

Am Montag am Abend gab es sehr starke Unwetter. Besonders stark waren die Unwetter in Kärnten und der Steiermark. Im Bezirk Völkermarkt in Kärnten gab es 500 Feuerwehr-Einsätze. In manchen Orten hat es sogar gehagelt. Der starke Sturm hat von einigen Häusern das Dach abgerissen. In Kühnsdorf wurde das Dach von einer Kirche abgerissen. Bäume fielen um und Straßen wurden überschwemmt.