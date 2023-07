FIFA zahlt rund 102 Millionen Euro Preisgeld bei Frauen-WM

Der Fußball-Weltverband heißt FIFA. Derzeit sind 211 Länder in der FIFA vertreten. Die FIFA zahlt insgesamt rund 102 Millionen Euro Preisgeld bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Das ist 3 Mal so viel wie bei der letzten Weltmeisterschaft im Jahr 2019. Aber es ist nur ein Viertel des Geldes der Männer-WM 2022 in Katar. FIFA-Präsident Gianni Infantino will bei der Frauen-WM 2027 das gleiche Preisgeld wie bei der Männer-WM 2026 zahlen.