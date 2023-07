Viele Frauen-Teams haben auch Spitznamen

Viele Frauen-Teams bei der Weltmeisterschaft haben Spitznamen. Ein Spitzname ist eine lieb gemeinte Bezeichnung für Menschen oder Dinge. So wird das australische Frauen-Team zum Beispiel "Matildas" genannt. Das kommt vom australischen Volkslied "Waltzing Matilda". In Neuseeland werden die Fußball-Frauen auch Ferns, also Farne, genannt. Farn ist die National-Pflanze in Neuseeland.