Weltmeister USA bei Frauen-WM gegen Niederlande

Die Fußballerinnen aus den USA gehören bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wieder zu den Favoritinnen. In der Gruppe E spielen sie gegen Vietnam, die Niederlande und Portugal. Europameister England spielt in der Gruppe D gegen Dänemark, China und Haiti. Haiti ist zum ersten Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Insgesamt gibt es 8 Länder, die erstmals bei einer WM dabei sind.