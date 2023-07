32 Länder spielen bei der Weltmeisterschaft mit

An der Fußball-Weltmeisterschaft nehmen heuer erstmals 32 Länder teil. Es ist die insgesamt 9. Frauen-WM im Fußball. Bei der 1. WM in China im Jahr 1991 konnten nur 12 Länder teilnehmen. Damals wurden die USA Weltmeisterinnen. Die US-Frauen gewannen auch die letzten beiden Weltmeisterschaften in den Jahren 2015 und 2019.