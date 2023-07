Heftige Unwetter in Teilen Österreichs

In einigen Teilen Österreichs hat es in der Nacht auf Donnerstag heftige Unwetter gegeben. Die Feuerwehren wurden zu hunderten Einsätzen gerufen. In der Steiermark musste die Autobahn A9 wegen einer Mure gesperrt werden. In der Oststeiermark wurde eine Person bei einem Brand nach einem Blitzschlag verletzt. Im Burgenland mussten die Feuerwehrleute umgestürzte Bäume von Straßen entfernen oder Keller auspumpen.