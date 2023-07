Auto landete bei Verkehrsunfall in Kärnten auf Carport

In Kärnten hat sich am Montag ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet. Dabei landete in Pörtschach ein Auto auf dem Dach eines Carports. Carport ist englisch und ist ein Unterstand für Autos. Die 59-jährige Lenkerin des Fahrzeugs musste aus dem Auto geborgen werden. Die Frau wurde in das Klinikum Klagenfurt geflogen.