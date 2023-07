Klima-Aktivisten füllten in Spanien Löcher auf Golfplätzen mit Zement

Klima-Aktivisten haben in der Nacht auf Montag in Spanien auf 10 Golfplätzen die Löcher mit Zement gefüllt. Teilweise pflanzten sie auf dem grünen Rasen auch Blumen. Damit demonstrieren die Aktivisten gegen den hohen Wasserverbrauch auf Golfplätzen. Um den Golf-Rasen so schön grün zu halten, werden nämlich mehr als 100.000 Liter Wasser täglich verbraucht. In Spanien werden so täglich 437 Golfplätze bewässert.