Giraffennachwuchs im Zoo Schmiding in Oberösterreich

Im Zoo Schmiding in Oberösterreich hat es Nachwuchs bei den sogenannten Rothschild-Giraffen gegeben. Es ist bereits der 2. Nachwuchs bei den Giraffen in diesem Jahr. Am Freitag brachte Giraffenkuh Sarah ein kleines Giraffenmädchen auf die Welt. Das Kleine wurde auf den Namen Ivie getauft. Ivie ist bereits 1,60 Meter groß und 60 Kilogramm schwer. In den nächsten Monaten wird es rund 3 Zentimeter pro Tag wachsen.