Staudamm in der ukrainischen Region Cherson wurde zerstört

Der Staudamm Kachowka in der südukrainischen Region Cherson ist am Dienstag zerstört worden. Die Region Cherson wird zurzeit von Russland kontrolliert. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig, den Staudamm zerstört zu haben. Der Wasserstand rund um den Staudamm stieg rasch an. Rund 80 Ortschaften sind von Überschwemmungen bedroht.