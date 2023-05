Verletzter Bauarbeiter aus Baustelle gerettet

Ein Bauarbeiter in Wien wurde in der Früh bei der Arbeit an einem Haus schwer am Bein verletzt. Er musste aus dem 8. Stock des noch nicht fertigen Hauses gerettet werden. Die Rettung konnte den Verletzten aber nicht über das Stiegenhaus erreichen, weil es noch nicht ganz fertig gebaut war.