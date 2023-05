"Letzte Generation" und Kabarettisten stoppen Wiener Verkehr

Am Montag in der Früh hat die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" die 3. Woche in Folge den Wiener Verkehr an mehreren Stellen gestört. Diesmal wurden sie auch von bekannten österreichischen Kabarettisten unterstützt. Darunter waren unter anderem Robert Palfrader, Martin Puntigam und Günther Paal. Robert Palfrader kennt man aus der TV-Show "Wir sind Kaiser", Martin Puntigam kennt man als "Science Buster".