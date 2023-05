Charles ist der älteste Sohn von Elizabeth II. Damit war Charles der Erste in der Liste der so genannten Thron-Folger. Er wurde daher nach dem Tod seiner Mutter automatisch König. Er ist damit auch König von weiteren 14 Ländern, die zum so genannten Commonwealth gehören. Das sind Länder, die ehemalige Kolonien von Großbritannien waren. Dazu gehören etwa Australien und Kanada.