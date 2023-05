Im ganzen Land finden Feiern statt

Mit der Krönung in London sind die Feierlichkeiten lange nicht vorbei. Am 7. Mai kommen die Menschen zu einem großen Krönungs-Essen zusammen. Im ganzen Land sind Straßen-Feste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant. Die Menschen sollen sich in Lokalen, Parks oder in der Nachbarschaft treffen. Am Abend findet dann auf Schloss Windsor ein großes Krönungs-Konzert statt. Bei dem Konzert treten etwa Lionel Richie, Katy Perry und Andrea Bocelli auf.