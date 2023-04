Luftverschmutzung in Europa gefährdet Kinder

Jedes Jahr sterben in Europa mehr als 1.200 Kinder und Jugendliche an den Folgen von Luftverschmutzung durch Feinstaub. Das steht in einem Bericht der Europäischen Umweltagentur. Luftverschmutzung führt unter anderem zu gefährlichen Asthmaanfällen.