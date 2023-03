Wieder Schilfbrand am Neusiedler See

In der Nacht auf Mittwoch ist es am Neusiedler See im Burgenland wieder zu einem Schilfbrand gekommen. Diesmal brannte das Schilf in Mörbisch. Anfang März gab es zuletzt einen großen Schilfbrand in Winden am See. Schilf ist eine Pflanzenart, die am Ufer von Seen wächst. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Feuerwehr Mörbisch war im Einsatz. Das Feuer brach kurz vor Mitternacht aus. Gegen 9.00 Uhr war der Brand gelöscht.