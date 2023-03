Kaiser bleibt SPÖ-Chef in Kärnten

Bei der Landtagswahl in Kärnten am Sonntag hat die SPÖ von Landeshauptmann Peter Kaiser viele Stimmen verloren. Trotz dieser Niederlage bleibt Kaiser aber Chef der SPÖ in Kärnten. Das hat die SPÖ Kärnten am Dienstag beschlossen.