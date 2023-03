Am 6. März ist übrigens der "Tag der Tiefkühlkost". Vor 93 Jahren, am 6. März 1930, wurden die ersten Tiefkühlprodukte in den USA in den Supermärkten angeboten.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben. Vor allem in der Corona-Krise gab es in vielen Ländern Lockdowns. Damit sollte die weitere Ausbreitung des Corona-Virus verhindert werden.