Starbucks serviert in Italien Kaffee mit Olivenöl

Die US-Kaffeehaus-Kette Starbucks bringt in Italien neue Kaffee-Kreationen auf den Markt. In Zukunft will das Unternehmen dort 3 verschiedene Kaffees mit Olivenöl anbieten. Diese neuen Getränke sollen "Oleato" heißen. Die Kaffees bestehen aus der Kaffee-Sorte Arabica, die mit dem Olivenöl vermischt wurde.